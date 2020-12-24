Dünya Atık artıma tesisinde bulunan kedi, 'Çevre Bakanı Yardımcısı' oldu

Atık artıma tesisinde bulunan kedi, 'Çevre Bakanı Yardımcısı' oldu

Dünya

Atık artıma tesisinde bulunan kedi, 'Çevre Bakanı Yardımcısı' oldu

Rusya´nın Ulyanovsk kentinde atık arıtma tesisinde bir çuvalın içinde bulunan kedi, Ulyanovsk bölgesi Çevre Bakanlığı tarafından sahiplenildi. Mucize kediye gayri resmi olarak Çevre Bakanı Yardımcılığı görevi verildi.

24 Aralık 2020, Perşembe 23:04 Son Güncelleme:
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Rusya´nın Ulyanovsk atık arıtma tesisi çalışanları, cam parçaları çöplerin arasından ayırdıkları sırada ağzı sıkıca kapatılmış bir çuval, çalışanlardan birinin dikkatini çekti. Çuvalı çöplerin arasından alan çalışan, bıçakla çuvalın ağzını kesti ve içinde bir kedinin olduğunu gördü. Kaçınılmaz ölümden kurtarılan kedi, Ulyanovsk´ta yerel bir ünlü haline geldi. Muayenesi yapılan kedi, Ulyanovsk bölgesi Çevre Bakanlığı tarafından sahiplenildi ve kediye gayri resmi olarak Çevre Bakanı Yardımcılığı görevi verildi.

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Bakanın ofisinde görüntülendi

Ulyanovsk Çevre Bakanı Gulnara Rakhmatulina, kedinin adının belirlenmesi için kampanya başlattı. Evcil hayvan sahiplerine seslenen Rakhmatulina, "Evcil hayvan sahiplerine sesleniyorum; evcilleştirdiklerinizden sorumlu olduğunuzu unutmayın. Evcil hayvanınızı bakamıyorsanız, her zaman emin ellere veya bir barınağa bırakabilirsiniz" dedi. Öte yandan kedinin Bakan Rakhmatulina´nın ofisindeki anlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

DHA

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