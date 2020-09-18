Atık metale çevre dostu geri dönüşüm

İstanbul’da tesisi bulunan şirket, 24 bin metrekare kapalı alanda pirinç çubuk imalatı yapıyor. Üretimlerini Avrupa Normu (EN) ve Amerikan Normuna (ASTM) uygun olarak gerçekleştirdiklerini belirten Orjinal Metal Genel Müdürü Ayhan Yıldızeli, çevre dostu üretim yapmasını sağlayan RoHS Direktifine de (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) uyduklarını belirtti. Yıldızeli, geri dönüşüm tesislerinde üretime alınan talaş, hurda ve atıkların hammaddeye dönüştürülerek aynı sektörlere tekrar sunulduğunu söyledi. Yıldızeli, “Tedarikçilerimiz, sanayi kurumları, nihai tüketiciler ve devlet. Devlet de kendi atıklarını satmakta, alınan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme tabi tutulmaktadır. Tüm bu atıkların yetersiz kaldığı zamanlarda da hurda metal ithalatı yapılıp, hammaddeye dönüştürülerek, ithal ürünlerden daha uygun fiyatlar ile üreticilerimizin tedariki sağlanır” diye konuştu. Bacasız fabrika

Geri dönüşüm sektörünün önemine değinen Yıldızeli, “Geri dönüşüm sektörü, genelde turizm sektörü için kullanılan bacasız fabrika deyimini sonuna kadar hak ediyor. Bu atıkları ekonomiye kazandırmak adına, hammaddeye dönüştürmekle, hammadde ithalatı azalmakta, hammadde gereksiniminde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmakta ve cari açığın azalmasına sebep oluyor” dedi.

Yıldızeli, sektörün ekonomiye ve istihdama katkı sağladığını dile getirdi. Yıldızeli, atık ve hurdaların hammaddeye dönüştürülmesi sırasında, ergime derecesi yüksek metaller için elektrikli potalar, dönüşümü tamamlanan metallerin fırınlarda ısıtılması için ise doğal gaz kullanıldığını belirtti. Vergi düzenlemesi Atıl kapasitelerin değerlendirilmesi için bazen fason işçilik hizmeti de verildiğini söyleyen Yıldızeli, “Sektörde üretimin yanı sıra, atıl kapasitesini değerlendirmek isteyen firmalar, hammaddeye para bağlamak yerine, üretimleri esnasında çıkan atık ve talaşlarını bizlere fason işçilik görmek üzere sevk ediyor” dedi. Sektörün KDV’den istisna atıkları KDV’li hammaddeye dönüştürerek istihdam sağladığını ve dış ticaret açığını azalttığını dile getiren Yıldızeli, “Uygulama birliği oluşması için vergi, yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz” dedi