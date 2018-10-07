Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a konuk oldu. Nefesleri kesen maçta tam 13 sarı kart, 2 penaltı, 1 kırmızı kart çıkarken karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇ ÖZETİ

Atiker Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş

90+4.DK: GOL! Konyaspor golü buluyor. Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Ali Şahiner ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte bu topa hareketlenen Nejc Skubic kısa pasını arka direğe çıkartıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Paolo Hurtado kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Atiker Konyaspor, Paolo Hurtado'nun golüyle 2-2'lik beraberliği yakalıyor.

81.DK: GOL! Jeremain Lens rakibinden sıyrılıp pasını Ryan Babel'e gönderiyor. Ceza sahası içine topla giren Ryan Babel kısa pasını penaltı noktasına hareketlenen Jeremain Lens'e gönderiyor. Jeremain Lens bekletmeden kaleye sert bir vuruş yapıyor ve bu topu ağlarla buluşturuyor. Beşiktaş, Jeremain Lens'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor.

79.DK: GOL! Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Caner Erkin kısa pasını Oğuzhan Özyakup'a gönderiyor. Sağ kanatta topla buluşan Oğuzhan Özyakup topu sağına çekip ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Vagner Love kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Beşiktaş, Vagner Love'ın golüyle 1-1'lik beraberliği yakalıyor.

52.DK: PENALTI KAÇTI! Konyaspor Yatabare'yle penaltı vuruşundan yararlanamıyor

İlk yarı sona erdi

45.DK: Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Ali Şahiner ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Uğur Demirok kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Loris Karius bu topu kolayca kontrol ediyor.

42.DK: Sol kanatta topla ilerleyen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ayağının dışıyla ortasını gönderiyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafayla tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

36.DK: Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Adem Ljajic direkt olarak kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kalenin yanından dışarı çıkıyor.

29.DK: Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Mustapha Yatabare topla kaleciyi farklı köşelere yolluyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Atiker Konyaspor, Mustapha Yatabare'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor.

28.DK: PENALTI! Konyaspor penaltı kazandı. Beşiktaş'ta Vida kırmızı kart gördü.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Uğur, Ferhat, Volkan, Jonsson, Hurtado, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Yatabare

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Atiba, Medel, Ljajic, Quaresma, Babel, Vagner Love