Atıklar, otomat sayesinde mamaya dönüşüyor

Atıkların ödüllendirme sistemi ile geri dönüşüme kazandırılması konusunda çalışmalar gerçekleştiren Timtaş Yönetim A.Ş, hayata geçirdiği PUGEDON isimli geri dönüşüm otomatı projesiyle hem çevrenin kirlenmesinin önüne geçiyor, hem de sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor.

Her yıl 30 milyon ton atık çıkıyor

“Türkiye’de her yıl 2 Milyar TL değerinde geri kazanılabilir atık çöpe gidiyor.” diyen Timtaş Yönetim A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akay, “PUGEDON ile geri dönüşebilir ambalaj atıklarının nihai tüketici aracılığıyla toplanmasını ve milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’de bir yılda yaklaşık 30 milyon ton evsel atığın ortaya çıktığını açıklayan Akay, gerçekleştirdikleri projeyle toplumda geri dönüşümün öneminin ve çevre bilincinin artmasını amaçladıklarını ifade etti.

Akay, bu projeyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne de katkıda bulunduklarını söyledi.

Güneş enerjisiyle çalışıyor

PUGEDON’un başta İstanbul’daki belediyeler olmak üzere Türkiye’deki birçok il ve ilçe belediyeleri tarafından kullanıldığına dikkat çeken Akay, “PUGEDON tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneş olmadığı zaman içindeki aküler sayesinde de çalışmaya devam ediyor. Belediyelerin atıkları toplayıp geri dönüşüme kazandırmaları için oldukça kullanışlı.” sözlerini kullandı.

Su ihtiyacını da karşılıyor

PUGEDON’da mamayla birlikte su haznesinin de bulunduğuna dikkat çeken Akay, cihazın üst tarafında bulunan alandan dökülen suyun aşağıdaki hazneye ulaşarak sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Atıkların doğru bir şekilde yönetildiğinde hem enerji tasarrufu sağlanacağını hem de doğal kaynakların korunacağının altını çizen Akay, geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.



