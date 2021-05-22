Türkiye Atılım Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Atılım Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 18:26 Son Güncelleme:
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.Açıklaması yapıldı.

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