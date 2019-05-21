Atılım Üniversitesi bugün geçtiği ilanla akademik personel kadrosuna 18 kişi katacağını belirtti. Yapılan duyuruda "547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır."

15 gün sonra bitecek olan başvuruların nasıl yapılacağı şimdi merak konusu...

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ



