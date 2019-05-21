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Atılım Üniversitesi öğretim Üyesi ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Atılım Üniversitesi'ne öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacak. 18 kişilik kadroya başvurmak isteyenler şartları merak ediyor. İşte ayrıntılar...

21 Mayıs 2019, Salı 13:43
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Atılım Üniversitesi öğretim Üyesi ve araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

Atılım Üniversitesi bugün geçtiği ilanla akademik personel kadrosuna 18 kişi katacağını belirtti. Yapılan duyuruda "547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır."

15 gün sonra bitecek olan başvuruların nasıl yapılacağı şimdi merak konusu...

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