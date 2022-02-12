Türkiye Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

12 Şubat 2022, Cumartesi 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır"açıklaması yapıldı.

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