Atilla Benli’ye bir görev daha

Ulusal Derecelendirme Şirketi kurulmasına ilişkin hisse devir süreci tamamlandı.

JCR Eurasia Rating‘den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni hissedarlar; Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği; Finansal Kurumlar Birliği ve 17 bankanın katılımıyla 17 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belirlenmiştir. Toplam 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’na; Dr. Erişah Arıcan, Ömer Demirhan, Aydın Gündoğdu, Mehmet Turgut, Bilal Sayın, Atilla Benli ve Takefumi Emori seçilmiştir.”

Sıfırdan bir kredi derecelendirme kurulması geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Ancak hali hazırda faaliyet gösteren JCR Eurasia’ya ortaklıkta karar kılınmıştı. Türkiye Bankalar Birliği, 29 Kasım’da Türk bankaları ve finans kuruluşlarının JCR Eurasia’nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladığını açıklamıştı.



