TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Özkoç, özetle şunları söyledi:

(Gazeteci Talat Atilla’nın ‘CHP benden özür dilemezse dava açacağım’ ve ‘Kaynağımı Rahmi Turan ile paylaştım’ sözleri) Söz konusu olan Rahmi Turhan’la paylaşıp paylaşmaması değil. Görüşleri ve ne yapacağı kendisini ilgilendirir. Ama hiç kimse CHP’nin ne yapacağı ve nasıl davranacağı konusunda bize akıl vermeye kalkmasın. Ellerinde bir şey varsa açıklama kendi görevleri. Komplonun varlığı açık. Bu komplonun içine CHP’yi neresinden tutarız da çekeriz... Kendi çıkarlarını, CHP’nin çıkarlarından daha fazla düşünen kişilere, bunu nasıl malzeme yaparız anlayışıyla hareket ediliyor. CHP, komploların içinde bulunabilecek bir parti değildir. (Muharrem İnce’nin ‘Bütün milletvekillerinin zan altında kaldığı’ ifadesi ) CHP’nin bütün milletvekilleri kendinden çok eminler. Emin oldukları için böyle bir söylemin muhatabı olarak kendilerini görmezler. Ama bu sözün muhatabı olarak rahatsız olan bir kişi varsa, kendisi çıkıp ifade etmelidir.





"Kılıçdaroğlu herkesi dinliyor"

(Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Platformu’nun konuğu olarak katıldığı toplantı) İçinde MHP ve ANAP’tan isimlerin yer aldığı, AK Parti’nin temsilcilerinin sık sık katıldığı bir platform. 80 kişilik bu toplantıda, her görüşten kişiler bulunuyor. Kendi görüşlerini, sıkıntılarını anlatıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisini davet eden, Türkiye ile ilgili sözü, sıkıntısı olan her platforma, her kişiye ulaşıyor, dinliyor.”

