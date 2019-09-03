Yapılan resmi açıklamada Atınç Nukan transferi şöyle açıklandı: "Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu'ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık."

Atınç Nukan kariyerine 2006 yılında Beşiktaş altyapısında başlamış, daha sonra A Takım'a yükselmişti. 2015 yılında Bundesliga takımlarından Leipzig'e transfer olan oyuncu fazla forma şansı bulamadı ve iki sene üst üste Beşiktaş'a kiralandı. 26 yaşındaki Atınç'ın 2019 itibarıyla Leipzig'le olan sözleşmesi sona erdi ve bonservissiz olarak Göztepe'nin yolunu tuttu.