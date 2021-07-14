Etkinlik Rehberi Atış oyunu

Atış oyunu

Etkinlik Rehberi

Atış oyunu

Bu oyun çocuğunuzun küçük kas motor becerilerini ve dikkat gelişimini destekler.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 12:25 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Birkaç çamaşır kutusu, renkli su havuzu topları, kâğıt, bant ve kalem. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR? 

Öncelikle hangi renkte su havuzu toplarınız varsa kutuların üzerine renklerin yazılı olduğu bir kâğıt bantlayınız. Çocuğunuzla beraber kutuları bir yere koyunuz ve uzak bir mesafeden kutulara renklerine göre topları atmaya başlayınız! En çok doğru renkte topları kutulara atan oyunu kazanır!

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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