Atış oyunu

MALZEMELER

Birkaç çamaşır kutusu, renkli su havuzu topları, kâğıt, bant ve kalem. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Öncelikle hangi renkte su havuzu toplarınız varsa kutuların üzerine renklerin yazılı olduğu bir kâğıt bantlayınız. Çocuğunuzla beraber kutuları bir yere koyunuz ve uzak bir mesafeden kutulara renklerine göre topları atmaya başlayınız! En çok doğru renkte topları kutulara atan oyunu kazanır!