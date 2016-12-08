Atıştırmalık tarif: Kabak cips
Atıştırmalık bir tarif mi arıyorsunuz? O zaman doğru adrestesiniz, işte atıştırmalık kabak cipsin tarifi...
Atıştırmalık Tarifler arasında en çok aranan emek tariflerinden biri olan Kabak cips tarifini büyük bir keyifle hazırlamanız ve sevdikleriniz ile birlikte afiyetle yemeniz dileğiyle!
Kabak cips tarifi malzemeler:
1 adet orta boy kabak
1 yemek kaşığı toz parmesan
½ çay bardağı yağsız süt
Yağlı kağıtİsteğe bağlı olarak seçilecek baharatlar
Kabak cips tarifi hazırlanışı:
Bir kasede istediğiniz baharatları ve toz parmesanı harmanlayın.Kabakları ince ince dilimleyin.Hazırladığınız dilimleri önce yağsız süte ardından hazırladığınız karışıma batırın.Ardından üzerine yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.Önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.
Dilerseniz üstüne yoğurt da ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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Kabak cips tarifi malzemeler:
1 adet orta boy kabak
1 yemek kaşığı toz parmesan
½ çay bardağı yağsız süt
Yağlı kağıtİsteğe bağlı olarak seçilecek baharatlar
Kabak cips tarifi hazırlanışı:
Bir kasede istediğiniz baharatları ve toz parmesanı harmanlayın.Kabakları ince ince dilimleyin.Hazırladığınız dilimleri önce yağsız süte ardından hazırladığınız karışıma batırın.Ardından üzerine yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.Önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.
Dilerseniz üstüne yoğurt da ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
Sağlıklı tatlı atıştırmalıklar
Renkli peynir topları nasıl yapılır?