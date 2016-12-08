Atıştırmalık tarif: Kabak cips

Atıştırmalık Tarifler arasında en çok aranan emek tariflerinden biri olan Kabak cips tarifini büyük bir keyifle hazırlamanız ve sevdikleriniz ile birlikte afiyetle yemeniz dileğiyle!Kabak cips tarifi malzemeler:1 adet orta boy kabak1 yemek kaşığı toz parmesan½ çay bardağı yağsız sütYağlı kağıtİsteğe bağlı olarak seçilecek baharatlarKabak cips tarifi hazırlanışı:Bir kasede istediğiniz baharatları ve toz parmesanı harmanlayın.Kabakları ince ince dilimleyin.Hazırladığınız dilimleri önce yağsız süte ardından hazırladığınız karışıma batırın.Ardından üzerine yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.Önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.Dilerseniz üstüne yoğurt da ekleyebilirsiniz.Afiyet olsun!