Mehmet Günsür ve Beren Saat’in başrollerini paylaştığı Atiye, 3. sezonuyla çok yakında hayranlarının karşısında olacak. Aralık 2019’da ilk sezonuyla izleyicisinin büyük beğenisini kazanan Atiye’nin 2. Sezonu Eylül 2020’de seyircisiyle buluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Atiye’nin 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı…

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Atiye dizisinin 17 Haziran 2021'de Netflix'te prömiyer yapacağı açıklandı. Konuya ilişkin açıklama Netflix Türkiye tarafından geldi. Söz konusu açıklamada Atiye'nin son sezonuyla 17 Haziran'da Netflix'te yayınlanacağı duyuruldu. Bunun ardından Atiye'nin 3. sezon fragmanı yayınlandı.

İŞTE ATİYE’NİN 3. YENİ SEZON FRAGMANI

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Atiye, İstanbul’da yaşayan, sevgili Okan ve ailesi ile sıcak bir ilişkisi olan genç bir kadındır. Çocukluğundan beri resme karşı ilgi duyan Atiye, hayalindeki işi yapmaktadır ve bir sergi için hazırlanmaktadır. Ancak farkında olmadan kendini bildi bileli bir sembol çizmektedir ve tablolarında da sık sık bu sembolü resmetmektedir.

Atiye'nin sebebini bilmeden çizdiği sembolün Göbeklitepe'de yapılan kazılarda ortaya çıkmasıyla olayların gidişatı garip bir hal almaya başlar. Atiye çocukluğundan beri çizdiği sembolün Göbeklitepe kazısı sırasında çıkmasının bir anlamı olduğunu düşünerek bu olayın üzerine gitme kararı alır. Atiye'nin bu yolculuktaki yardımcısı ise, Göbeklitepe'de kazı yapmakta olan arkeolog Erhan olur. Arleolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki ilişkiyi netliğe kavuşturmaya çalışır.

ATİYE DİZİSİNİN KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI