Magazin Atiye dizisi mahkemelik oldu

Atiye dizisi mahkemelik oldu

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Atiye dizisi mahkemelik oldu

Başrollerini Beren Saat, Melisa Şenolsun, Metin Akdülger ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı “Atiye” dizisi davalık oldu.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 13:14 Son Güncelleme:
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Yazar Şengül Boybaş, “Dünyanın Uyanışı” adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini iddia ederek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

'2. ve 3. sezonunun durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz'

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş’ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz” denildi.



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