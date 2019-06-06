Beren Saat Atiye dizisinden fotoğraflar paylaştı. Beren Saat’in paylaşımının ardından Atiye dizisi internette merak ediliyor. Beren Saat’in takipçileri sıklıkla Atiye dizisinin konusu nedir? Atiye dizisi oyuncuları kimler? sorusunu aratıyor. İşte Atiye dizisi ile ilgili merak edilenler…

Beren Saat, 8 bölümden oluşan gizem-drama türündeki mini dizi 'Atiye'nin çekimlerinin yapıldığı Adıyaman'dan fotoğraflar yayınladı.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

ATİYE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Melisa Şenolsun

Başak Köklükaya

Civan Canova

Tim Seyfi

ATİYE DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atiye dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.