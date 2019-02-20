Atiye dünyayı dolaşıyor Atiye, yeni albümünün hazırlıkları için ülke ülke dolaşıyor. Yunanistan’a giden Atiye, burada kendi el ölçüsüne göre darbuka hazırlattı. Şarkıcı kendisine göre hazırlattığı enstrümanları hem albüm kayıtlarında hem de sahne şovlarında kullanacak