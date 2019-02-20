Atiye dünyayı dolaşıyor
Atiye, yeni albümünün hazırlıkları için ülke ülke dolaşıyor. Yunanistan’a giden Atiye, burada kendi el ölçüsüne göre darbuka hazırlattı. Şarkıcı kendisine göre hazırlattığı enstrümanları hem albüm kayıtlarında hem de sahne şovlarında kullanacak
Yunanistan’dan sonra Hindistan’a giden şarkıcı, orada da 2 aydan fazla kaldı, hem klasik Hint müziği hem de Kathak dansı eğitimi aldı.
BİR SONRAKİ DURAK İSPANYA
Hindistan’dan Almanya’ya geçen Atiye’nin bir sonraki durağı İspanya olacak.