Atiye'nin sevişme sahnesi ilk bölüme damga vurdu
'Atiye'nin Beren Saat ile Metin Akdülger'in ilk bölümdeki sevişme sahneleri olay oldu.
8 bölümden oluşan gizem-drama türündeki mini dizi 'Atiye'nin ilk sezonu bugün izleyiciyle buluştu. Beren Saat'in bir ressamı canlandırdığı dizinini ilk bölümünde Metin Akdülger ile sevişme sahneleri çok konuşuldu.
Başrollerini Beren Saat, Mehmet Günsur, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun'un oynadığı Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'nin ilk sekiz bölümü yayınlandı. Dizinin ilk bölümüne ise Beren Saat ile Metin Akdülger'in sevişme sahnesi damga vurdu.
"Atiye"nin konusu
Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.
Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.
Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır..
"Atiye"nin oyuncu kadrosu
Beren Saat
Mehmet Günsür
Metin Akdülger
Melisa Şenolsun
Başak Köklükaya
Civan Canova
Tim Seyfi
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