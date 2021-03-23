Atkins diyetinde ideal beslenme biçimi; 4 aşamadan oluşur. Fakat bu süreçlerin uygulaması oldukça karışı olduğundan 4 aşamanın da tam anlamıyla uygulanması zorunlu değildir. Diyet boyunca uzak durulması gereken ve tüketilmemesi gereken bazı gıdalar vardır.

Tüketilecek gıdaların türlerine dikkat edilmesi önemlidir. Bu gıdalara dikkat edildiği zaman aşamaların teker teker uygulanma koşulu yoktur. Bu beslenme seviyesine göre gün içerisinde 2 ya da 3 öğün uygulanabilir ve ara ara az oranda atıştırmalıklar yapılabilmektedir. Atkins diyeti listesi süresince gün içerisinde 8 ila 10 bardak arasında su içilmesi gerekmektedir. Örnek Atkins diyeti listesi ise aşağıdaki gibidir;

7 seçenekli kahvaltı alternatiflerinden sıralı veya karışık olarak faydalanmak mümkündür

. Örnek liste;

- Sağlıklı yağ ile ve iki yumurtayla kızartılmış kaşarlı omlet ve yeşil çay,

- İki yumurtayla ve tereyağı ile kızartılmış kıymalı yumurta ve yeşil çay,

- Sucuklu ya da pastırmalı omlet, şekersiz siyah çay ve yeşillik,

- 1 tane haşlanmış yumurta, 1 tane domates, 1 tane ceviz, 1 kibrit kutusu kadar tam yağlı beyaz peynir ve şekersiz kahve çeşitlerinden biri,

- İki yumurta ve karbonhidrat değeri düşük sebzeler ile hazırlanan omlet, 1 dilim hindi füme ve şekersiz çay,

- 1 dilim tam yağlı beyaz peynir, 2 tane ceviz, 1 tane haşlanmış yumurta ve kahve,

- 1 avuç fındık, 1 tane mevsimindeki meyve çeşidi, 2 su bardağı ılık su ve 1 kase tam yağlı olan yoğurt.

Öğle yemeği ile akşam yemeği alternatifleri;

- 200 gram ızgarada pişirilmiş bifteğin yanında haşlanmış zeytinyağlı sebze yemeği,

- 200 gram tavuk haşlaması ya da ızgara, 2 bardak ılık su ve avokado soslu yoğurt ya da salata,

- 200 gam haşlanmış kırmızı et ve 1 porsiyon avokadolu salata,

- 6 tane zeytinyağında kızartılmış ya da ızgarada pişirilmiş köfte ve zeytinyağlı salata

- 1 porsiyon yoğurtlu ıspanak yemeği ile zeytinyağlı salata,

- 1 porsiyon zeytinyağlı enginar ve 1 kase tam yağlı yoğurt,

- 1 kase tavuk suyuna yapılmış çorba, 1 bardak su ve 1 porsiyon zeytinyağlı fasulye,

- 1 porsiyon kıymalı kabak ve 1 kase yoğurt,

- 1 kase tam yağlı yoğurt ile 1 porsiyon zeytinyağlı karidesli salata,

- 1 porsiyon zeytinyağlı salata ve 1 porsiyon köfteli sebze yemeği.

Beslenme planında öğle yemeği ile akşam yemeği alternatiflerinden, kişi kendine uygun olanını tercih edip tüketebilir. Bununla beraber hindi eti, pastırma, jambon gibi ilaveler de yapılabilir.

Ara öğün alternatifleri;

- 60 gram fındık,

- Meyve türleri,

- 1 dilim tam yağlı peynir,

- 1 çay bardağı kadar böğürtlen,

- 1 tane küçük boy havuç,

- 1 tane haşlanmış yumurta,

- 1 su bardağı tam yağlı yoğurt,

- Az miktarda kuruyemiş çeşitleri tüketilebilir.

1 HAFTADA KAÇ KİLO VERİLİR?

Atkins diyeti ile haftada 2 ile 4 kilo vermek mümkündür. Atkins diyeti; karbonhidrat açısından düşük kaloriye sahip olduğundan kilo vermek oldukça kolaydır.