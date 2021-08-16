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Atla Gel Şaban filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?

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Atla Gel Şaban filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Atla Gel Şaban filmi unutulmaz Kemal Sunal filmleri arasına damgasını vururken, özellikle filmdeki dolmuş sahneleri hala en çok gülünenler arasında yer alıyor. Peki, Atla Gel Şaban filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte film hakkında detaylar…

16 Ağustos 2021, Pazartesi 16:52 Son Güncelleme:
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Atla Gel Şaban filmi televizyonda her oynadığında izleyiciyi güldürmeye devam ediyor. Oynadığı at yarışlarıyla hayatı bir anda değişen Niyazi’nin başına gelenler anlatılırken, Kemal Sunal’ın yanı sıra Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Reha Yurdakul, Dinçer Çekmez ve Zihni Göktay gibi usta isimler de filmin kadrosunda yer alıyor…

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1984 yılında çekilen Atla Gel Şaban filminin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi.

ATLA GEL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban’ın hayatı at yarışından servet kazanmasıyla hayatı birdenbire değişir ve film bu süreçte Şaban’ın başından geçen ilginç olayları anlatmaktadır.

Bir şekerleme fabrikasında çalışan Niyazi kıt kanaat geçinmektedir ve patronu da maaşına zam yapmamakta kararlıdır. Niyazi bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar.

Niyazi oynadığı at yarışında kuponu tutturur ancak kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Bunun üzerine her gün minibüste kupon yaparak kendini dener ancak yine kuponu yatırmaz.

Bir gün at yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine tahmin eder. Bunu gören bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a olanları anlatır.

Kazım Niyazi’yi zorla alı tutarak at yarışı oynamasını ister. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır. Kazım, artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Kemal Sunal
  • Nizam Ergüden
  • Dinçer Çekmez
  • Yaşar Güner
  • Reha Yurdakul
  • Metin Çekmez
  • Turgut Özatay
  • Ahmet Turgutlu
  • Renan Fosforoğlu
  • Mecdet Kökeş
  • Zihni Göktay

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