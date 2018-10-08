Erzurum'da atlama kulelerinin bulunduğu alanda yangın

Erzurum’da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014'te heyelanla göçen, ardından yeniden inşa edilen atlama kuleleri bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük otluk alan kül oldu

08 Ekim 2018, Pazartesi 22:34
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Yangın, akşam saatlerinde meydana geldi. Atlama kulelerinin bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen örtü yangını geniş bir alana yayıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm otluk alan zarar gördü. 

'YANGIN ÇIKARIP KAÇTILAR'

Görgü tanığı çocuklar, yangını 15-18 yaş arası iki kişinin çıkarıp kaçtıklarını söyledi. Çocuklar, “İki kişi geldi, yaklaştılar. İkisi de siyah giyimliydi. Yüzleri görülmüyordu.

Verdiler ateşi, biraz yanmaya başladı. Bir tane araba durdu. Bir kişi arabadan indi, onları aşağı doğru kovaladı. Yakalayamadı. Sonra biz gördük yangını, itfaiyeye haber verdik” dediler. 

İHA

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