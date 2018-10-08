Erzurum'da atlama kulelerinin bulunduğu alanda yangın Erzurum’da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için yapılan ve 15 Temmuz 2014'te heyelanla göçen, ardından yeniden inşa edilen atlama kuleleri bulunduğu Kiremitlik Tepe’de çıkan yangında yaklaşık 50 dönümlük otluk alan kül oldu