Atlantis nedir? Kayıp şehir Atlantis gerçek mi?

Atlantis, Platon'un Timaeus ve Critias kitaplarında bahsettiği efsanevi batık bir kıta ve uygarlık olarak biliniyor. Platon'a göre Atlantis, "Herkül Sütunları'nın ötesinde" yer alan, Batı Avrupa ve Afrika'nın birçok kısmını fetheden ve Solon'un zamanından 9 bin yıl önce (yaklaşık M.Ö. 9500) Atina'yı fethetmeye çalışan, ancak başarılı olamayıp bir gecede okyanusa batan bir uygarlık. Atlantis'in nerede olduğu, gerçekten var olup olmadığı ve gizemleri günümüzde de birçok bilim insanı, yazar ve düşünürün merakını cezbediyor.

Atlantis nasıl bir yerdi?

Platon’un anlattığı hikâyede Atlantis birbiri içine geçmiş birkaç adadan oluşuyor. Su kanalıyla çevrili ortada bulunan ada, iç içe geçmiş dokuz su ve dokuz kara çemberiyle çevrilmiş. Atlantis hükümdarı, Yunan mitolojisinde de sık sık adı geçen ve deniz tanrısı olarak bilinen Poseidon yani Neptün’dür. Neptün’ün Atlantis’te eşi Cleito ve beş ikiz olmak üzere 10 oğlu ile birlikte yaşadığı ve 10 erkek çocuktan biri olan Atlas’ın ortadaki adanın kralı olduğu söyleniyor. Diğer dokuzu ise çember şeklindeki dokuz adanın hükümdarı olmuştur.

Hikayelerde anlatılan Atlantis tasviri

Atlantis’te evler belirli bir düzen ve uyum içinde yapılmış, çatıları kırmızı bakırdan yapılarak güneş vurduğunda pırıl pırıl parlaması sağlanmış. Ortadaki ada en güzel inşa edilen yani Atlantis’tir.

Atlantis nasıl yok oldu?

Peki her şey bu kadar muhteşemken Atlantis'e ne oldu? Her yükselişin bir düşüşü olduğu gibi gösterişli şehirler de elbette düşüşü görecekti. Atlantis'in yok olmasına, Atlantis halkının şaşaalı yaşamı sonunda çok büyük bir yozlaşmaya uğrayarak disiplinini kaybettiği ve Atina tarafından yenilgiye uğratılması sebep olarak gösteriliyor.

Yunan mitolojisinde ise varlığına inanılan tanrıların halk tarafından kızdırıldığı ve bir gece içerisinde okyanusun dokuz çember şeklindeki adayı yuttuğu düşünülüyor.

Yunan gezgin ve tarihçi Herodot, bugünkü Sahra’da yaşamış olan garip bir halktan söz etmiş ve onların Atlantisli olduğunu iddia etmişti. Atlantis'in şu anda nerede olduğu kesin olarak bilinmiyor. Varlığı bile bir muamma olan kayıp şehir Atlantis hakkında birçok komplo teorisi ve iddia ortaya atılmış.

Atlantis, bazılarına göre İzlanda ile Grönland arasında, bazılarına göre ise Kıbrıs ve çevresinde yer alıyordu.

ABD’li araştırmacı Robert Sarmast bu konu üzerinde çalışmalarını Doğu Akdeniz kıyılarına kaydırmış ve haritalardan ve veri tabanlarından faydalanarak Kıbrıs ve Suriye arasında bir bölgede yer aldığını ve batan kıtanın en üst noktasının ise bugünkü Kıbrıs’ta olduğunu söylemişti.

Bazı kesinler ise Atlantis'in Kafkasya’da bulunduğunu iddia ediyor.

Bazı çevreler ise Moritanya'daki gizemli bir doğal yapı olan Sahra'nın Gözü'nün Atlantis'e açılan kapı olduğunu düşünüyor.





Bütün bu tezler içinde en çok rağbet göreni ise Atlantik Okyanusu’nun ortasında yer aldığıyla ilgili olanı.







