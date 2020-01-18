Atları ateş üzerinde yürüttüler

İspanya’nın küçük kasabası San Bartolome de Pinares’de yaklaşık 300 yıldır devam ettirilen ‘atları ateş üzerinde yürütme’ etkinliği bu yıl da tekrarlandı. Kilisedeki ayin ve ardından rahip tarafından atların kutsanmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında, kasabanın farklı noktalarında yakılan ateşlerin üzerinden atlar yürütülüyor.Çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateş ve dökülen sularla çıkartılan duman arasından geçirilen atlar, kasaba turlatılıyor.Hayvan hakları dernekleri atların sadece duman arasından geçirilmesini, ateş üzerinde yürütülmemesi yönünde çağrılar yapsa da kasaba halkı atların en iyi şekilde korunduğunu savunuyor. Etkinlik hayvanseverler tarafından tıpkı boğa güreşleri gibi yoğun eleştiri alıyor.



