Atlarla terapi yapan ünlüler

Tüm dünya 10 aydır COVID-19 ile mücadele ediyor. COVID-19’dan korunmak için kalabalıktan uzak durmaya çalışanlar buldukları her fırsatta kendilerini parklara, ormanlara atıp moral depoluyor. Bazıları da bu kötü günlerdeki depresif ruh hallerinden kurtulmak için at çiftliklerine, manejlere gidip at binip deşarj oluyor. Oyuncu Merve Boluğur, Tuğba Özay, Melisa Sabancı Tapan, şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin Hanım at binip pozitif enerji toplayan ünlülerden bazıları.

AT BİNMENİN FAYDALARI

Uzmanlar at binmenin faydalarını şöyle sıralıyor: Kan dolaşımını ve solunum sistemini iyileştirir, denge ve vücut koordinasyonunu, duruşunu düzeltir. Kişinin stresini alır, pozitif enerji, neşe ve mutluluk verir. Kişiye güven hissi verdiği için insanlara güvenmeyi öğretir. Hafızayı da uyanık tuttuğu için hafıza kaybını önler, zor durumlarla başa çıkmayı öğretir, kişinin risk alma yeteneğini güçlendirir, sorumluluk hissini fazlasıyla geliştirir.

AŞIKLARIN 12. YIL KUTLAMASI

Türk sinemasının efsane oyuncularından Göksel Arsoy’un oyuncu oğlu Gökhan ile Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, flört etmeye başladıklarında herkes “Bu ilişki yürümez” demişti. Gökhan ile Taylan bu hafta birlikteliklerinin 12’nci yılını kutladı. Türk edebiyat dünyasına birbirinden değerli romanlar kazandıran yazar Nermin Bezmen ile beş yıl önce evlendiği Tolga Savacı da bu hafta New Jersey’deki evlerinde beraberliklerinin 12’nci yılını kutladı.

Depremzede çocukların hayali gerçek olsun

The Ritz-Carlton Istanbul’un, 17 senedir sürdürdüğü ‘Dilek Ağacı’ projesi, çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Çocukların dilekleri doğrultusunda toplanan hediyeler aralık ayı boyunca otelin lobisindeki yılbaşı ağacı altında toplanıyor. Bağışlanan hediyeler yılbaşında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönlendirmesiyle depremde zarar gören küçük çocuklara dağıtılacak. Siz de projeye destek vermek istiyorsanız otele telefonla ya da e-mail yoluyla ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

BÖYLE İŞLETME DOSTLAR BAŞINA

Eski manken ve oyuncu Ömer Seval, yarattığı Nişantaschi markasıyla İstanbul’da konsept mağazacılığın öncüsü olmuştu. Türkiye’nin büyük şehirlerinde, Dubai ve İran’da da mağazaları bulunan Ömer, önümüzdeki ay Viyana ve Kapadokya’da da iki şube açıyor. Kriz döneminde kendisini yalnız bırakmayan ve büyümesine destek olan müşterilerine vefa borcunu ödemek isteyen Ömer, küçük gruplar halinde müşterilerini mağazasında misafir ediyor. Çay, kahve ve pasta ikramıyla birlikte onlara hediyeler veriyor. ‘Müşteri memnuniyeti’ davetleri yılbaşına kadar devam edecek.

Lüks villa hâlâ satılmamış

Mustafa Sandal’ın Çubuklu Vadi’deki villasını 55 bin liraya kiralayan iş insanı Dikran Masis’e 3 milyon dolara sattığı geçtiğimiz günlerde konuşulmuş, gazetelere haber olmuştu. Öğrendim ki işin aslı öyle değilmiş. Dikran Bey, 650 metrekare büyüklüğünde, altı oda ve iki salonu bulunan villayı almamış, şu an hâlâ 23 milyon liraya satıştaymış. Ünlü popçu, villanın satışından gelecek parayla oğulları Yaman ve Yavuz’a birer daire alacakmış.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİREN TÜRK

COVID-19 nedeniyle dünyanın her yerinde restoranlar, barlar ve kafeler bir bir kapanıyor. Londra’nın trend semtlerinde Kilikya ve Jazzgır adında beş restoran ve barı bulunan Ali Eren Balıkel, bu krizi fırsata çevirmeyi başaran Türklerden biri. Covent Garden, Marylebone, Chelsea ve Notting Hill semtlerinde krizden kapanan beş restoranı satın alan Ali ile konuştum. “Bu kriz ömür boyu devam etmeyecek. Bu mekanları normal şartlarda almak neredeyse imkansızdı. Şu anda yok fiyatına satılıyor. Beş dükkan aldım almaya da devam edeceğim” dedi.