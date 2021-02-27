Görüntüsüyle bulunduğu ortama sıcak bir hava katan atlas çiçeği, birçok kişi tarafından sevilen bir bitki türü. Peki, atlas çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Atlas çiçeği hikayesi nedir? Atlas çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

ATLAS ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Tam olarak nemine ve suyuna uygun toprak ve saksı tercihi yapılmalıdır.

Güneş alabilen ve nemi kurumayacak olan ortamlarda bakmaya dikkat edilmelidir.

Toprağının kurumaması ve lifli kalabilmesi için toprağın yarısına ponza taşı eklenmesine özen gösterilmelidir.

Toprağın vitaminin de korunması için az miktarda sıvı sığır gübresi kullanılmalıdır.

ATLAS ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Atlas çiçeği kaktüsgiller familyasından olduğu için daha çok dikenli çeşitlerini görmek mümkündür. Ancak dikensiz çeşitleri de mevcuttur ve oldukça hoş bir görünüme sahip olan çiçek türüdür. Bu nedenle her hangi özel bir anlamı olmamasına rağmen her yerde kullanıldığını görmek mümkündür. Ancak halk arasında ve genel olarak dünya çağında noel kaktüsü olarak adlandırılır ve noel dönemlerinde atlas çiçeği hediye etmek oldukça uygun bir davranış olacaktır. Demet şekline getirilemeyen atlas çiçeği daha çok saksılarda ya da bahçelerde karşınıza çıkıyor. En çok kullanılan süs bitkileri ve minik ağaçları arasında da görülebilen bir çiçek türüdür.



