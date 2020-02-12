Atlasglobal, uçuşlarını durdurdu

26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Şirket, uçuşlarını durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.

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Atlas Global Havayolları, 26 Kasım'da yapmış olduğu açıklamada, yeniden yapılanma süreci kapsamında 21 Aralık’a kadar geçici süreyle tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de Atlas Global Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık kadar durdurduğunu bildirmişti.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

DHA