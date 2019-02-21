Atletico Madrid tura göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda Juventus'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmazken, ev sahibi ekip 70. dakikada Gimenez ile 1-0 öne geçti.

83. dakikada Godin'le farkı 2'ye çıkaran Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırmaya bir adım daha yaklaştı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Mart'ta İtalya'da oynanacak.

İSTANBUL (İHA)



