Atletico Madrid'de corona virüs şoku
İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
09 Ağustos 2020, Pazar 22:53 Son Güncelleme:
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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Portekiz'e gidecek kafileye yapılan testin sonucunda iki kişinin corona virüse yakalandığının tespit edildiği kaydedildi. Testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığı belirtilirken, UEFA'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz'deki otoritelerle de iletişime geçildiği aktarıldı.
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.
AA
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