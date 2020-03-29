Atletico Madrid'in 14 yaşındaki gencecik oyuncusu Christian Minchola geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. Başkan Enrique Cerezo yaşadığı üzüntüyü şu cümlelerle açıkladı: "Oyuncumuzun ölüm haberi bizi derinden yaraladı. Kaybından ötürü büyük acı içerisindeyiz. Atletico Madrid, tarifsiz bir acı yaşayan Christian'ın ailesinin daima yanında olacak."

Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil ise üzücü olayla ilgili, "Bu yaşta birinin ölümü korkunç. İnsanı tamamen savunmasız bırakıyor. Son günlerde yakınımdaki birçok kişinin ölümüne tanık oldum. Salgınan ötürü onlara hak ettikleri şekilde veda bile edemedik. Christian'ın ölümünün büyük bir adaletsizlik olduğu hissine kapılıyorum. Kalbimiz yaralı" dedi.

Takım kaptanı Koke ise, "Minchola'ya acı içerisinde veda etmek zorundayız. Hayat çok adaletsiz" yorumunu yaptı.