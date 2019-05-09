Atletizm dünyasında sahte şampiyon skandalı

Kırım’ın Simperefol kentinde, çocukluk arkadaşı olan Ksenia Savina (30) ve Galina Syshko (28) birlikte atletizm yapıyordu. Syshko 2009’da 400 metrede Ukrayna Gençler Şampiyonu olmayı başardı. Savina ise 800 metre koşuyordu. 2012’de o da Ukrayna ulusal şampiyonasında ikinci olmuştu. Ancak dereceleri uluslararası yarışmalara katılacak düzeyde değildi. Aynı yıl Syshko yarışmayı bıraktı ve minik öğrencileri yetiştiren bir atletizm okulunda hoca oldu.

RUSYA’YI SEÇTİ

Rusya, 2014’te Kırım’ı işgal edince bu bölgede yaşayan Ukraynalılar’a Rus vatandaşı olma imkanı tanıdı. Savina da Rus vatandaşlığını seçti. 2015’te Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) sistematik doping yaptığı gerekçesiyle Rusya’ya yarışlara katılmama cezası verdi. Zaten çok da iyi dereceleri olmayan Savina için bu ceza kariyerinin sonu demekti. Burada devreye Savina’nın eşi Alexie Savin devreye girdi. Alexie Savin, aynı atletizm okulunda birlikte hocalık yaptığı Syshko’yu sahtecilik yapmaya ikna etti.

2016’DA BAŞLADI

Ksenia Savin, çocukluk arkadaşının pasaportunu aldı ve onun adıyla 2016’da itibaren yarışlara katılmaya başladı. Belçika, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz’deki yarışmalarda Galina Syshko adıyla ve Ukrayna formasıyla 11 yarışmada koştu ve madalyalar kazandı. Ancak bu durum yetkililerin dikkatini çekti. Çünkü Syshko, 5 yıl boyunca hiçbir yarışmada yer almayıp sonra aniden ortaya çıkmıştı. Doping takibi yapan IAFF yetkilileri, Syshk’yu izlemeye aldı. İlk testlerinde doping testleri negatif çıktı.

﻿﻿﻿12 YIL CEZA ALDI

Bir doping maddesi olan ‘eritropoietin’in vücuttaki varlığını kanıtlayan yeni bir yöntem 2018’de bulundu. Syshko’nun numunelerine bu test uygulandı ve doping testi pozitif çıkınca Eylül 2018’de yarışlardan men edildi. Bu arada yapılan soruşturma büyük sahtekarlığı da ortaya çıkardı. Syshko’nun aslında Rus sporcu Ksenia Savina olduğu kesin olarak belirlendi. IAAF, Savina’ya 12 yıl, eşi Alexie Savin’e 4 yıl men cezası verdi. Pasaportunu bu sahtecilik için veren Galina Syshko’nun nasıl bir ceza alacağı ise şimdilik bilinmiyor.