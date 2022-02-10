Ekonomi ATM'den çektiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor!

ATM'den çektiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor!

Ekonomi

ATM'den çektiği 50 lirayı 50 bin liraya satıyor!

Bursa'nın İnegöl'de, sağlık çalışanı Şenol Çam, ATM'den çektiği 50 liralık banknottaki detayı görünce internetten 50 bin liraya satışa sundu.

10 Şubat 2022, Perşembe 12:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Şenol Çam, ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 50 bin liraya satışa sundu.

İnegöl Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanı ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. Şenol Çam, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Şenol Çam, 50 liralık banknotu bin katına yani 50 bin liradan internette satışa çıkardı.

Şenol Çam, "Mesai çıkışında paraya ihtiyacım oldu. ATM'den bir miktar para çektim. Çektiğim paralardan birinde 50 TL'nin üzerindeki sıfırın olmadığını fark ettim. Bankadan parayı değiştirebileceklerini söylediler. Bende antika değerinin olduğunu düşünerek, internetten bin katına yani 50 bin TL'ye satışa çıkardım" dedi.


İlgili Haberler
Sümela Manastırı'nda tepki çeken 'Diskovari' görüntülere izin veren belli oldu!



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
SSK’dan daha erken emeklilik mümkün
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Pahalı kaskoya alternatif
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
DEİK’ten stratejik lobicilik atağı
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Aşk ve para testi
Özlem Denizmen
Murat Gülderen
İndirimler aşka geldi
Murat Gülderen
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yazın kilosu 10 liradan, kışın kurusunun 200 liradan satılıyor! Talep yağıyor