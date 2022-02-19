Türkiye ATM’den para çeken vatandaşa kapkaç şoku

ATM’den para çeken vatandaşa kapkaç şoku

Türkiye

ATM’den para çeken vatandaşa kapkaç şoku

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi, ATM’den para çektiği sırada kapkaççının saldırısına uğradı. Vatandaş, kapkaççı tarafından soyulurken, polis zanlıyı arıyor.

19 Şubat 2022, Cumartesi 21:39 Son Güncelleme:
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Olay, Kuşadası ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM’de saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATM’den para çeken bir kişi, parayı saydığı esnada arkasından yaklaşan kapkaççı tarafından saldırıya uğradı. Parayı alıp kaçan kapkaççı, Muammer Ülgen Sokak istikametinden kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelerken, zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

İHA

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