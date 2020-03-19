İlk olarak Garanti BBVA, müşterilerine ATM para çekme limitini 5 bin liraya yükselttiğini ve diğer banka ATM’lerinden para çekme işlemini ücretsiz hale getirdiğini belirtmişti. Dün de Vakıfbank, ATM günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye, bankomat kartı ve kredi kartı temassız ödeme limitini de 250 TL’ye çıkardı.

Temassız ödeme limiti de artırıldı

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Son tedbir açıklaması Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) geldi. BKM, koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ödemelerde işlem limitinin artırıldığını duyurdu. BKM Genel Müdürü Soner Canko, "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi'' dedi.

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