Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yıllık sera gazı raporunu yayımladı. Rapora göre atmosferi ısıtan gaz salımı korona virüs salgınındaki kapanmaya rağmen 2020'de rekor seviyelere yükseldi.

Karbondioksit (CO2), metan ve azot oksit miktarları, son 10 yıldaki yıllık ortalamadan daha fazla artış göstererek zirveyi gördü. Koronavirüs salgını sürecince alınan kısıtlama önlemleriyle CO2 emisyonlarının dünya genelinde yüzde 5.6 oranında azaldığı, ancak bunun sera gazları birikimi üzerinde fark edilebilir bir etkisi olmadığı belirtildi.

Bu kapsamda insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların yaklaşık yarısının ağaçlar, toprak ve okyanuslar tarafından alındığı, ancak bunların sera gazlarını özümsemesinin büyük ölçüde sıcaklıklara, yağışa ve diğer faktörlere bağlı olarak değiştiği vurgulandı.

Diğer bir sorunun da son 10 yılda CO2 emisyonlarının aşamalı bir şekilde artması olarak gösterildi. Bu nedenle 2020'de karbon salınımı düşmüş olsa da atmosferdeki karbon seviyesindeki artışın 2011-2020 arasındaki ortalamanın üzerinde olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak atmosferdeki karbondioksit seviyesi 2020'de 413.2 partiküle ulaştı ve sanayi devrimi öncesi düzeyin yüzde 149 fazlası oldu.