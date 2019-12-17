Atom bombasının yıkamadığı binaları yıkacaklar

ABD, 2. Dünya Savaşı’nın sonunda 1945’te Japonya’ya tarihteki ilk nükleer bombayı atmıştı. Hiroşima’ya ve Nagazaki’ye isabet eden atom bombalarında iki kent dümdüz olmuştu. Hiroşima’da 140 bin, Nagazaki’de 70 bin can alan atom bombası, tarihe insanlık katliamı olarak geçmişti. Hiroşima’da dört bina ayakta kalmayı başarmıştı. 1913’te yapılan ve askeri giyim fabrikası olarak kullanılan binalar, savaş sırasında hastane görevi gördü. Binaların yıkılmamasında, inşasında kullanılan dönemin ilerisindeki güçlendirilmiş beton tekniği etkili olmuştu.

Deprem güvenliği gerekçe gösterildi

Bombanın isabet ettiği noktaya sadece 2.7 km uzaklıktaki bu binalar, zamanla tarihi ve turistik merkezlere dönüştü. Ancak yetkililer, binaların depreme dayanıklı olmadığını söyleyerek yıkım kararı çıkarttı. Dünya Mirası listesinde olan kubbe şeklindeki ‘Hiroşima Barış Anıtı’ tadilatla güçlendirildi. Ancak diğer üç binanın onarımı 8.4 milyar yen (450 milyon TL) mal olacağı için yıkılmasına karar verildi. Yıkımın gideri 800 milyon yen (42 milyon TL). İnsanlık trajedisine tanıklık eden bu binaların korunması için imza kampanyası başlatıldı.

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