Atomlu balkabağı nasıl yapılır? Atomlu balkabağı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler atomlu balkabağı tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise atomlu balkabağı tarifi araştırıyor. Peki, atomlu balkabağı nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz atomlu balkabağı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
27 Aralık 2021, Pazartesi 13:38 Son Güncelleme:
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Türk mutfağında çok sevilen balkabağını atomlu balkabağı tarifi ile deneyenler tadına hayran kalıyor. Peki, atomlu balkabağı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız atomlu balkabağı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ATOMLU BALKABAĞI TARİFİ
Atomlu balkabağı malzemeler
- 1 soğan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 500 gram kuşbaşı kuzu eti
- Tuz
- Karabiber
- 4-4,5 su bardağı sıcak su
- 2 domates
- 700 gram balkabağı
- 2 yemek kaşığı limon suyu
Üzeri için:
- Taze soğan
- Küp doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.
- Kuzu eti, tuz, karabiber ve suyu ekleyip etler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 40 - 45 dakika pişirin.
- Küp doğradığınız domates, balkabağı ve limon suyunu ekleyip 30 dakika daha pişirin.
- İnce kıyılmış taze soğanla süsleyerek sıcak servis yapın.
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