Türk mutfağında çok sevilen balkabağını atomlu balkabağı tarifi ile deneyenler tadına hayran kalıyor. Peki, atomlu balkabağı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız atomlu balkabağı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ATOMLU BALKABAĞI TARİFİ

Atomlu balkabağı malzemeler

1 soğan

4 yemek kaşığı zeytinyağı

500 gram kuşbaşı kuzu eti

Tuz

Karabiber

4-4,5 su bardağı sıcak su

2 domates

700 gram balkabağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Taze soğan

ATOMLU BAL KABAĞI YAPILIŞI

Küp doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Kuzu eti, tuz, karabiber ve suyu ekleyip etler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 40 - 45 dakika pişirin.

Küp doğradığınız domates, balkabağı ve limon suyunu ekleyip 30 dakika daha pişirin.

İnce kıyılmış taze soğanla süsleyerek sıcak servis yapın.



