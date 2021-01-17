Futbol Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi

Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi

Futbol

Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi

Fenerbahçe Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai’nin İstanbul’a geldiğini duyurdu.

17 Ocak 2021, Pazar 00:34 Son Güncelleme:
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul’a geldi. Szalai, Sabiha Gökçen Havalimanı´na indi" ifadelerine yer verildi.

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DHA

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