Attila Szalai, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi
Fenerbahçe Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai’nin İstanbul’a geldiğini duyurdu.
17 Ocak 2021, Pazar 00:34 Son Güncelleme:
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul’a geldi. Szalai, Sabiha Gökçen Havalimanı´na indi" ifadelerine yer verildi.
DHA
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