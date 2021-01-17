Attila Szalai, Fenerbahçe'de
Sarı-lacivertli kulüp, Macar stoper ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
17 Ocak 2021, Pazar 23:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1350897124746145807
AA