Futbol Attila Szalai’nin transferi sonuçlandı

Attila Szalai’nin transferi sonuçlandı

Futbol

Attila Szalai’nin transferi sonuçlandı

Apollon FC, Attila Szalai’nın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Kulüp, Macar savunmacının yarın Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçeceğini kaydetti.

15 Ocak 2021, Cuma 20:39 Son Güncelleme:
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Sarı lacivertli kulübün bir süredir ilgilendiği Macar oyuncu Attila Szalai’nin transferi sonuçlandı. Oyuncunun kulübü Apollon FC, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca, oyuncunun yarın İstanbul’da Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu.

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DHA

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