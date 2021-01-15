Sarı lacivertli kulübün bir süredir ilgilendiği Macar oyuncu Attila Szalai’nin transferi sonuçlandı. Oyuncunun kulübü Apollon FC, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada oyuncunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Kulüp ayrıca, oyuncunun yarın İstanbul’da Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu.

DHA