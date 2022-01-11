Kültür & Sanat Audrey Hepburn'un hayatını Rooney Mara canlandıracak

Audrey Hepburn'un hayatını Rooney Mara canlandıracak

Kültür & Sanat

Audrey Hepburn'un hayatını Rooney Mara canlandıracak

Oscar adayı oyuncu Rooney Mara, Hollywood'un Altın Çağı'ndan ikonik yıldız Audrey Hepburn'un biyografisinde başrolde yer alacak. Hepburn'un oğlu, annesini Rooney Mara'nın canlandıracağını açıklanmasının ardından bunu onayladığını söyledi.

11 Ocak 2022, Salı 14:47 Son Güncelleme:
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Apple, Hollywood’un Altın Çağı’nın ikonik yıldızı Audrey Hepburn'un hayatını anlatan biyografik filme hazırlanıyor. Filmde Hepburn’u Oscar adayı oyuncu Rooney Mara canlandıracak. 36 yaşındaki oyuncu aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenecek. Mara, her ikisi de Oscar adaylığı kazanan Ejderha Dövmeli Kız ve Carol’daki rolleriyle tanınıyor. Mara, Carol'daki rolüyle Oscar'a aday gösterilmişti. En son, Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette ve Willem Dafoe ile birlikte Guillermo del Toro'nun Nightmare Alley filminde rol aldı. 

Audrey Hepburn'un oğlu Sean Hepburn Ferrer, Fox News'e verdiği röportajda proje hakkında kendisiyle temasa geçildiğinde "projeden haberdar olmadığını" söyledi. Ferrer, “Rooney'nin olması mutluluk verici. Görünüşe göre orada çok fazla aşk var” ifadesiyle Mara’nın annesini canlandırmasına onay verdi.

Filmi Oscar adayı yönetmen Luca Guadagnino yönetecek. Senaryoyu ise The Giver’ın ortak yazarı Michael Mitnick kaleme alacak.

KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ

1993 yılında 63 yaşında kanserden hayatını kaybeden Audrey Hepburn, Roman Holiday, Breakfast at Tiffany's ve My Fair Lady gibi klasik filmlerdeki rolleriyle tanınıyordu. Hepburn, 40 yıllık kariyeri boyunca, sonuncusunu ölümünden sonra aldığı Emmy, Oscar, Tony ve Grammy ödülleri ile EGOT (Emmy-Grammy-Oscar-Tony) statüsüne ulaşan ilk oyuncu oldu.

Aynı zamanda Afrika, Güney Amerika ve Asya'daki çocuklara yardım etmek için UNICEF ile birlikte çalışan ve 1992'de Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı alan kendini adamış bir insani yardım çalışanıydı.

Kaynak: NTV

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