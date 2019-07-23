Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ikinci kez bir Alman takımı ile hazırlık karşısına çıkacak. İlk rakip RB Leipzig'di şimdiki rakip Augsburg... Takımının son durumunu merak eden taraftarlar mücadelenin başlama zamanını sabırsızlıkla beklerken detayları bilmeyen taraftarlar ise "Augsburg Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Augsburg Galatasaray maçı 25 Temmuz Perşembe saat 20.00'de Tivoli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı D Smart yayınlayacak.

GALATASARAY'DAN KROS ÇALIŞMASI

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. İtalyan kondisyoner eşliğinde sarı-kırmızılı futbolcular kros çalışması yaptı. Futbolcular zaman zaman Galatasaray ve komando marşı söylediler...

Jorge Mendes Galatasaray'ın istediği Radamel Falcao'yu bedavaya getiriyor

Portekizli menajer, Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transferi için bizzat devrede. Monaco'nun golcü sorununu Andre Silva transferi ile çözecek olan Jorge Mendes, bunun karşılığında Radamel Falcao'nun bedelsiz olarak bırakılmasını isteyecek. Cimbom ise oyuncuyla ilk 2 yılı 6 milyon Euro'dan 3 senelik sözleşme imzalayacak. Ayrıca, imaj hakları da futbolcuda kalacak.