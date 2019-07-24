Süper Toto Süper Lig'in başlamasına 1 aydan kısa bir süre kaldı. Takımlar hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Galatasaray da ikinci hazırlık maçını Alman ekibi Augsburg ile oynayacak. Futbolseverler maçı kaçırmak istemezken "Augsburg Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündemde...

AUGSBURG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Augsburg Galatasaray maçı 25 Temmuz Perşembe saat 20.00'de Tivoli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı D Smart yayınlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld kasabasında sürdüren Galatasaray'da Alberto Bartali rüzgarı esiyor... Sarı- Kırmızılı takımı yeni sezona çok farklı ve sert idmanlarda hazırlayan İtalyan kondisyoner dün futbolcuları Seefelder Spitze dağına çıkardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bartali, 2 bin 200 metrede yapılan çalışmada kondisyon idmanı yaptırdı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündeme otururken, taraftarlar

Bartali'ye övgü yağrırdı.

KOMANDO MARŞI SÖYLENDİ

Önceki gün yapılan gerçekleşen yüksek tempolu kros çalışmasında da futbolcuların komando marşı söylemesi dikkat çekmişti.

YENİ SEZONA NASIL YANSIYACAK?

Ocak ayında göreve gelen Bartali geçen sezonun ilk yarısında yaşanan fiziki sıkıntıların önüne geçmeye çalışıyor. Yapılan sert idmanların sezona nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.