Eğitimine İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde devam eden öğrencilerin yaşadığı heyecanlı bekleyiş AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanması ile sona erdi. Öğrenciler, 2021 İstanbul Üniversitesi İÜ Açıköğretim AUZEF sınav sonuçlarını sorgulama sayfasından öğrenebilecekler…

2021 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÜ AÇIKÖĞRETİM AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF final sınavlarına katılan öğrenciler yaklaşık bir hafta beklemenin ardından sınav sonuçlarını öğrenebilecek. “esinav.istanbul.edu.tr” internet adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapan öğrenciler, final sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF NEDİR?

Kısa adı AUZEF olan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesine bağlı olarak eğitim vermektedir. Açık öğretim programı olduğu için uzaktan bir şekilde eğitim veren AUZEF, 11 yıldır açık öğretim öğrencilerine eğitim vermeye devam etmektedir.

AUZEF BÜNYESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?