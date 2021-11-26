İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) dekanı Prof. Dr. Levent Şahin yaptığı açıklamada, AUZEF 2021 vize sonuçlarını bu haftanın sonuna doğru açıklayacaklarını söylemişti. 26 Kasım Cuma günü ise binlerce öğrenci “AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?” araştırması yapıyor….

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 13-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Sınavların üzerinden yaklaşık 12 gün geçti ancak sınav sonuçları henüz açıklanmadı…

AUZEF 2021 vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF 2021 vize sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz dönemlerde sınav sonuçları, yaklaşık bir hafta içerisinde açıklanıyordu. Diğer yandan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) dekanı Prof. Dr. Levent Şahin yaptığı açıklamada, "Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız." İfadelerini kullanmıştı. Bu nedenle AUZEF sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz…

AUZEF 2021-2022 AKADEMİK TAKVİMİ

AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021

AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022

AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16- 17 Nisan 2022

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04- 05 Haziran 2022

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

AUZEF SINAV VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

AUZEF sınav ve sınav sonuçlarına itirazlar İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine göre yapılıyor. Buna göre,

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

AUZEF HARF NOTU NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin, yarıl veya yıl içindeki etkinlik notlarına bakılmadan bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmeleri için açık öğretim programlarının yarıyıl ve yıl sonu sınavlarından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarından da en az 50 puan almaları gerekiyor. Bitirme ve bütünleme sınavlarından ise bu notların altında notu olan ya da söz konusu sınavları katılmayan öğrenciler FF harf notu alıp başarısız olarak sayılıyorlar.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF programlarındaki derslerin, seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavların değerlendirilmesinde yalnızca öğrencinin cevap kağıdı göz önünde bulundurulur. Uzaktan eğitim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder.

Derslerin ham başarı puanları ise aşağıdaki gibi hesaplanıyor

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; (Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80 x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık Öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki 5 şıklı olarak hazırlanan tüm testler için doğu cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve test ham puanı hesaplanır.



