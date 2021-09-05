Ekonomi Av sezonu açıldı! İstavrit fiyatları yarıya düştü

Av sezonu açıldı! İstavrit fiyatları yarıya düştü

Ekonomi

Av sezonu açıldı! İstavrit fiyatları yarıya düştü

Yeni av sezonunun açılmasıyla birlikte Karadeniz'de balıkçılar bu yıl istavrit bereketi yaşıyor. İstavritin fiyatı 30 liradan 15 liraya kadar düştü. İstavriti mezgit ve barbun takip ediyor.

05 Eylül 2021, Pazar 12:07 Son Güncelleme:
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Karadeniz'de balıkçılar, yeni av sezonuyla ağlarını denize bırakmaya devam ediyor. Ordu’da istavrit bereketi tezgahlara da yansıdı, ilk günlerde 30 liradan satılan istavritin fiyatı yarı yarıya düştü.

Karadeniz’de balıkçılar bu yıl sezona istavrit bereketi ile başladı. İstavriti, mezgit ve barbun takip ederken, az miktarda olsa da palamut ve hamsi avlanıyor. İlk gün tezgahlarda kilosu 30 liradan satılan istavritin fiyatı 15 liraya kadar düştü.

Ordu’da 16 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Dönek, balıkfiyatlarının ilk haftaya göre, uygun olduğunu söyledi. İstavrite rağbet olduğunu belirten Dönek "Şu anda bol miktarda istavrit var. Palamut gözükmedi ama ilerleyen zamanlarda onun da bollaşmasını bekliyoruz. Bir ay sonra da hamsi avı başlayacak. Vatandaşlarımız genel olarak istavrite rağbet gösteriyor. Diğerleri zaten buğulamalık somon, levrek, çupra. Onlara rağbet gösteriyorlar. Fiyatlar günlük değişiyor. İstavrit bugün 15 lira, barbun ve mezgit ise 30 lira. Levrek, çupra ve somon da 60 liraya satılıyor. Vatandaşlar bütçesine göre balık alıyor, balık bol miktarda çıkarsa fiyatlar da düşer" dedi.

BALIK FİYATLARI NORMAL

Ömer Lütfi Aydın da balığın bollaşmasıyla fiyatların düşeceğini belirterek "Şu anda balık fiyatları normal. Herhalde ileride daha da uygun olabilir. Biz daha çok palamut ve hamsi tüketiyoruz ama bütün balıklara da rağbet gösteriyoruz" diye konuştu. Necdet Koyun ise "Fiyatları uygun buldum. Sezon yeni açılmasına rağmen iyi. Balıklar da yavaş yavaş bollaşıyor. Herkes istediği şekilde alıp yiyebiliyor. İstavrit, barbun, mezgit daha çok tüketiyoruz" dedi.


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