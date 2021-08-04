Av sezonu ne zaman başlıyor 2021? Hangi günler av yapılabilecek?

Av sezonunun ne zaman başlayacağı ve sezon boyunca uyulması gereken kurallara ilişkin kararların alındığı Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı sonuçlandı ve bu yılki av sezonuna ilişkin kararlar kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 2021-2022 av sezonuna ilişkin bilgiler…

2021-2022 AV SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakan Yardımcısı Fatih Metin Başkanlığı’nda gerçekleşen Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısına, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı temsilen iki, DKMP Genel Müdürlüğü’nden üç, Orman Genel Müdürlüğü’nü temsilen bir, Jandarma Genel Komutanlığı’nı temsilen bir, orman ve biyoloji bölümlerini temsilen birer bilim adamı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü temsilen bir, coğrafi bölgelerden seçilen dokuz avcı üye ve doğa korumayla ilgili gönüllü 4 sivil toplum temsilcisi katıldı.

Yapılan toplantı sonuncunda çıkan kararla 2021 av sezonu, 15 Ağustos’ta başlayacak ve 15 Kasım tarihinde son bulacak.

Bununla birlikte, Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Elbistan, Sögütlü Devlet Avlağı’nda tavşan ve keklik avı yasaklandı. Göçmen kuşların ise avlanmasına izin verildi. Diğer yandan Şar Dağı Devlet Avlağı ise avlanmaya komple kapatıldı.

HANGİ GÜNLER AV YAPILABİLECEK?

Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde avlanma serbest olacak. Karabük-Eskipazar ilinde üveyik ve bıldırcın avları Ağustos ayının 15’inde başlayacak ve Kasım ayının 15’ine kadar devam edecek. Elbistan’da ise 21 Ağustos tarihinde başlayacak.