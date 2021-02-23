Türkiye Av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

Av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

Türkiye

Av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arkadaşı tarafından av sırasında kazara vurulduğu önü sürülen çocuk yaşamını yitirdi.

23 Şubat 2021, Salı 20:05 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, Karkucak Mahallesi Eğrek mevkisinde ava çıkan bir grup arkadaştan R.A'nın (15) elindeki tüfek kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Z. (15) olay yerinde hayatı kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından M.Z'nin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

AA

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