Av sırasında arkadaşı tarafından kazara vurulduğu iddia edilen çocuk öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde arkadaşı tarafından av sırasında kazara vurulduğu önü sürülen çocuk yaşamını yitirdi.
23 Şubat 2021, Salı 20:05 Son Güncelleme:
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İddiaya göre, Karkucak Mahallesi Eğrek mevkisinde ava çıkan bir grup arkadaştan R.A'nın (15) elindeki tüfek kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.Z. (15) olay yerinde hayatı kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından M.Z'nin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
R.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
AA
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