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Avaşin'de terör örgütün ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

19 Eylül 2019, Perşembe 17:14
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Avaşin'de terör örgütün ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Gerçekleştirilen hava harekatı sonucu PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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