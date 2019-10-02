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Avaşin'e hava harekâtı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02 Ekim 2019, Çarşamba 17:02
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Avaşin'e hava harekâtı! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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