Magazin Avatar Atakan corona sonrası soluğu tatilde aldı

Avatar Atakan corona sonrası soluğu tatilde aldı

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Avatar Atakan corona sonrası soluğu tatilde aldı

Avatar Atakan adıyla bilinen Survivor şampiyonlarından başarılı sporcu Çağan Atakan Arslan, ailecek geçirdikleri koronavirüs günleri sonrasında kendilerini tatile attı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 12:49 Son Güncelleme:
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Katıldığı Survivor yarışmasıyla ismini duyuran Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan, geçen aylarda ailece koronavirüse yakalanmıştı. Neyse ki kötü günleri geride bırakan Atakan ailesi, soluğu tatilde aldı. Bodrum'da D Plaj Evleri'nde kalan Atakan, sosyal medyadan da tatilden fotoğraflar paylaştı. Eşi Serap ve oğlu Aslan ile ilgi odağı oldu.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlığına kavuşan Arslan ailesi yaptıkları paylaşımlarda çok mutlu ve huzurlu görünüyorlardı. Tüm hastalara şifa dileyen Atakan, “Bu zor süreçte her zaman dualarıyla, mesajlarıyla destek olan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum” dedi. 

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