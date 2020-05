Avatar Atakan matkapla tatlı yaptı

Avatar lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan eşinin Anneler Günü'nü kutlamak için tatlı yaptı. Mikser bulamadığını söyleyen Avatar Atakan matkap kullandı. Pasta yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Arslan "Evladına annelik yapan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Malum karantinadayız pek bir sürpriz yapamadık. Zaten her ne yapsak canım eşimin anneliği karşısında bir hiç ama... Ben de bari bir tatlı yapayım dedim :) niyetlendim mixer yok. Elle çırpınca da istediğim kıvamı alamadım, bir 15 dakika :) ama çareler tükenmez Avatar is here 😉🤣 Matkap darbeli olursa daha bir güzel veriyor kıvamı :) bence on numara oldu :)" dedi.