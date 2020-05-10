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Magazin Avatar Atakan matkapla tatlı yaptı

Avatar Atakan matkapla tatlı yaptı

Magazin

Avatar Atakan matkapla tatlı yaptı

Survivor 2016 şampiyonu, kick boks sporcusu, Avatar lakabıyla bilinen Çağan Atakan Arslan matkapla tatlı yaptı ve o anları Instagram hesabından paylaştı.

10 Mayıs 2020, Pazar 20:59 Son Güncelleme:
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Avatar lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan eşinin Anneler Günü'nü kutlamak için tatlı yaptı. Mikser bulamadığını söyleyen Avatar Atakan matkap kullandı. Pasta yaptığı anları Instagram hesabından paylaşan Arslan "Evladına annelik yapan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Malum karantinadayız pek bir sürpriz yapamadık. Zaten her ne yapsak canım eşimin anneliği karşısında bir hiç ama... Ben de bari bir tatlı yapayım dedim :) niyetlendim mixer yok. Elle çırpınca da istediğim kıvamı alamadım, bir 15 dakika :) ama çareler tükenmez Avatar is here 😉🤣 Matkap darbeli olursa daha bir güzel veriyor kıvamı :) bence on numara oldu :)" dedi.


https://www.instagram.com/p/CAAW_p5gcqA/?utm_source=ig_web_copy_link

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